Američtí republikáni kubánské původu zaútočili na jednu z Bidenových kandidátek na viceprezidentku Karen Bassovou. Její nominace by podle nich byla „fackou do tváře hispánským voličům na Floridě,“ řekl republikánský senátor Marco Rubio.

Bassová má vazby na Venceremovu brigádu, která organizuje zájezdy na Kubu pro levicové Američany. Jejím výběrem by Biden mohl o přijít důležitou skupinu Latino voličů, podotkla další jihofloridská republikánka Jeanette Nuñez.

Florida patří k rozhodujícím státům, v nichž prezidentští kandidáti potřebují vyhrát, pokud chtějí v klání o prezidentské křeslo zvítězit.

Bassová zároveň v minulosti vystoupila na konferenci Scientologické církve – i toto zjištění vyvolalo mezi možnými voliči znepokojení. Bassová e katolička a uvedla, že se snažila najít „společnou řeč“.

Bidenův tým oznámil, že viceprezidentku oznámí do konce tohoto týdne. I kdyby to dnes nestihl, celonárodní sjezd demokratů je za dva týdny a on bude muset jméno finalistky zveřejnit v nejbližších dnech. (Miami Herald)