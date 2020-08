Dnes si Česko připomíná výročí romského holocaustu. Při něm nacisté vyvraždili devadesát procent českých Romů. Mimo jiné i díky tomu, že půdu měli připravenou už z první republiky, která vůči Romům přijala tvrdě diskriminační zákony.

Romové se například museli zapsat do speciálních seznamů. Ty pak o pár let později použili nacisté, aby Romy svezli do protektorátních koncentráků v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu a pak do Osvětimi. Více v článku Jany Ustohalové zde.