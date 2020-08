Při nočních jízdách na dálnicích výrazně roste riziko fatálních nehod. Loni na dálnicích v Česku zemřelo při dopravních nehodách 31 lidí, z toho více než třetina právě v noci. Nejčastější příčinou byla právě únava řidiče.

Upozornila na to Asociace Záchranný kruh. Při dopravních nehodách loni na všech silnicích v ČR zemřelo 547 lidí.

Dálnice obecně patří k nejbezpečnějším pozemním komunikacím. Při porušení pravidel ovšem výrazně roste riziko fatálních následků nehod. Jakékoliv narušení plynulosti provozu často na dálnicích vyústí v řetězové nehody. Česko má navíc velmi nepříznivou bilanci u nehod nákladních vozidel, kde je třetina obětí. V zemích EU je to průměrně desetina.

Únava za volantem však není jedinou příčinou smrtelných nehod na českých dálnicích. Častým problémem je také nevěnování se řízení nebo nepřizpůsobení jízdy situaci v provozu. Podle asociace tak v poslední době přibývají případy vjetí vozidla do protisměru. Obecně vyšší rychlost vozidel na dálnicích pak nedává příliš velkou šanci střetu zabránit.

Na dálnicích se také výrazněji projevuje nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. „Bezpečný odstup jsou za sucha dvě vteřiny. To je při stokilometrové rychlosti vozidla asi padesát metrů. Za mokra by to měly být vteřiny tři,“ upozornil Dušan Uhlík z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

„Bezpečná jízda po dálnici má své zásady, které je potřeba vždy dodržovat. Vedle pravidelného odpočinku, pozorného sledování dopravní situace, udržování bezpečné vzdálenosti či důsledného dodržování rychlostních limitů je více než žádoucí správné chování při zjištění nečekané překážky, například stojící kolony kamionů,“ připomněl Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh. Upozornil také na nutnost vytváření uličky pro záchranáře.

Základní pravidlo bezpečného provozu na dálnici je však podle odborníků jednoduché. Pokud se neblíží nutnost předjetí, řidiči by podle nich měli vždy jezdit výhradně v pravém jízdním pruhu, a to i v případě dálnic se třemi a více pruhy. (ČTK)