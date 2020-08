Do Severní Makedonie dnes večer dorazilo 40 českých policistů, do srbského města Pirot pak dalších deset. Oznámila to Policie České republiky. Její příslušníci budou v těchto balkánských zemích pomáhat při ochraně vnější hranice Evropské unie.

Do Severní Makedonie dorazil podle české policie už 35. kontingent policistů, kteří budou pomáhat severomakedonským pohraničníkům se zvládáním migrační krize, která je opět na vzestupu. V Srbsku nyní bude působit 26. kontingent.

Bezproblémový průjezd policejní kolony v zahraničí byl podle Policie ČR zajištěn díky tomu, že na území Slovenska, Maďarska, Srbska i Severní Makedonie ji doprovázeli tamní policisté.

Do zahraničí jsou policisté vysláni na šest týdnů a slouží ve společných hlídkách s kolegy z hostující země. Do první služby nově příchozí policisté nastoupí v neděli. Kromě zabránění nelegální migrace policisté působí preventivně a také dohlížejí nad bezpečností v operační oblasti.

Na zastavení ilegálních přechodů hranice v Srbsku a Severní Makedonii se Česká republika podílí od roku 2016. (ČTK)