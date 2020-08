Rusko dnes znovu odmítlo jakékoli spojení mezi běloruskou opozicí a ruskými občany, kteří byli nedávno zadrženi v Bělorusku. Podle Minsku jde o žoldnéře, kteří dostali za úkol destabilizovat situaci před nadcházejícími prezidentskými volbami v Bělorusku.

O případu jsme psali zde.

Ruská agentura RIA Novosti dnes uvedla, že se se zadrženými sešli ruští diplomaté. Spor kolem údajných ruských žoldnéřů se podle agentury Reuters prohloubil, protože obě strany nadále podávají odlišné vysvětlení jejich přítomnosti v Bělorusku.

Vztahy dosavadních spojenců Ruska a Běloruska se zhoršily, když se země nedohodly na kontraktu týkajícího se ropy a zemního plynu, na jehož dodávkách z Ruska je Bělorusko závislé.

Skupina 33 ruských občanů byla v Bělorusku zadržena tento týden a Minsk odmítl vysvětlení Moskvy, že jde o lidi, kteří Běloruskem jenom projížděli a ve skutečnosti měli namířeno do jiných zemí. Podle čtvrtečního oznámení Moskvy jde o zaměstnance soukromé bezpečnostní služby, kteří v Bělorusku uvázli, když zmeškali let do Istanbulu.

Podle běloruských úřadů je v zemi stále až 200 ruských žoldnéřů, které hledají příslušníci bezpečnostních sil. Podle běloruských státních médií zadržení pracovali pro takzvanou Vagnerovu soukromou vojenskou společnost, která válčí v zájmu Moskvy na Ukrajině, v Sýrii, Libyi a jinde. Ruský stát opakovaně popírá, že žoldnéře využívá.