Jih Evropy dnes trápí vedra, ale i když v částech Španělska se teploty vyšplhaly až ke 44 stupňům Celsia, meteorologická služba oznámila, že vlna veder končí a další dny by se mělo ochladit.

Meteorologové tak na neděli odvolali varování před horkem. Část Itálie naproti tomu zažije vysoké teploty i v neděli.

Pokles teplot bude v pondělí pokračovat k běžnějším hodnotám, bude stále horko, ale bude to snesitelnější, řekl mluvčí španělské meteorologické služby.

Ochlazování už pocítil sever Španělska, kam začal proudit chladnější vzduch od Atlantského oceánu. Teploty ale dál stoupají na jihu, v Murcii nebo Valencii. Na 38 až 40 stupních se zřejmě udrží na východě Španělska a na Baleárských ostrovech i v Andalusii, zejména v Málaze.

S vysokými teplotami se potýká rovněž jih Francie, kde se dnes vydalo na silnici mnoho motoristů, protože se střídají turnusy dovolených. Za 41stupňového horka byly silnice ucpány na více než 700 kilometrech, což zhruba odpovídá situaci z téhož období z loňska.

Francouzští meteorologové zařadili do oranžového spektra stupnice vysokých teplot 13 departementů. Mnoho lidí uposlechlo doporučení, aby cestu přerušili mezi polednem a 16:00 a pili hodně vody.

„Zastavujeme co nejčastěji, jakmile o to děti požádají, a snažíme se doplňovat tekutiny,“ řekl jeden z řidičů na cestě z Nancy do departementu Gard na jihu.

Itálie vyhlásila kvůli vysokým teplotám maximální pohotovost ve 14 městech, v neděli se opatření bude týkat stále 12 měst. Na Sardinii naměřili rekordních 45 stupňů Celsia a průměrná teplota tam neklesá pod 35 stupňů. Mírné ochlazení se očekává od neděle. (ČTK)