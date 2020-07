Letecká společnost British Airways vyřadí ze své flotily svůj jediný Airbus A318. Nejmenší letadlo řady A320family pro 32 cestujících přezdívané také jako „babybus“ nasazovala na let z Londýna do New Yorku.

Je to jedna z reakcí na nejhorší čtvrtletní výsledky v historii. Mateřská společnost IAG oznámila ztrátu 1,3 miliardy eur za tři měsíce od dubna do června. (Zdopravy)