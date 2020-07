„Pokud by byla v okrese červená barva výskytu koronaviru, pak by byla možnost uzavřít školy na dva týdny,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu ministr školství Robert Plaga (za ANO). Další podrobnosti by podle jeho slov měly určit místní hygienické stanice, které budou mít vždy konečné rozhodnutí.