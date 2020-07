Brněnská fakultní nemocnice od soboty 1. srpna omezuje návštěvní dny. Dospělí hospitalizovaní pacienti mohou přijímat návštěvy ve středu a neděli od 15. do 17. hodin, a to nejvýše v počtu dvou osob. Týká se to areálu Bohunice a Porodnice na Obilním trhu, režim v Dětské nemocnici zůstává stejný.