Od pondělí se Čechům definitivně zjednoduší cestování do Tuniska 🙂I my 🇹🇳 zařadíme mezi bezpečné země 🟢. Negativní testy tak budou při cestě do 🇨🇿 potřebovat už jen Tunisané, kteří k nám pojedou za prací. Turisté mohou cestovat bez omezení jak na dovolenou, tak i zpět🤝 https://t.co/mx1p6CQ2DV

— Tomáš Petříček (@TPetricek) July 30, 2020