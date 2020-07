Služba HBO GO do 3. 8. postupně zpřístupní všech 12 filmů ze série Hvězdné války o celkové délce téměř 27 hodin. Jedná se o nejvýdělečnější filmovou sérii historie.

Podle dat z loňského dubna shromážděných Guinnessovou knihou rekordů jen v kinech série vydělala celkem 219 711 952 515 korun – a to je stále pouhých 15 procent celkového výdělku. Zbylých 85 procent tvoří prodej postaviček, oděvů, komiksů, počítačových her a dalších předmětů nesoucích motivy z Hvězdných válek. Příští film ze série bude režírovat Taika Waititi, režisér snímku Králíček Jojo. (HBO Europe)