Donald Trump vůbec poprvé navrhl možnost odložení prezidentských voleb. Jako důvod na Twitteru uvádí možné podvádění při distanční volbě, kdy jsou volební lístky zasílané poštou. Pro své tvrzení neuvedl žádné další důkazy, datum voleb je dáno ústavou.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020