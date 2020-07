Hygienikům ztěžuje práci spojenou s pandemií koronaviru nedostatek pracovníků a ani vládní navýšení míst v krajských hygienických stanicích situaci příliš nezlepší. Řekl to ředitel krajské hygienické stanice v Liberci a bývalý hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Situace komplikuje i fungování tzv. chytré karantény určené pro lepší vyhledávání lidí, kteří přišli do styku s nakaženými. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN) uvedl po jednání krajské epidemiologické komise, že chytrá karanténa funguje nejlépe tam, kde je dost lidí pro trasování, tedy právě vyhledávání kontaktů.

Personální posílení hygienických stanic je podle Půty pro boj s epidemií covid-19 klíčové. „Oni (hygienici) v podstatě ve stejném počtu lidí, který byl v minulosti bohužel snížen, už několik měsíců dělají významně více práce než v běžném provozu,“ řekl. Podle Valenty klesly v letech 2006 až 2010 personální kapacity hygieniků v Česku o polovinu. „To byla rána, kterou by málokterý zdravotnický systém vydržel. Hygiena vydržela, nicméně dopady tohoto restriktivního opatření teď plně pociťujeme. Na rozdíl od ostatních složek zdravotnictví nemůžeme střídat směny. Naši lidé jedou několik měsíců nadoraz, v režimu 24 hodin denně sedm dní v týdnu,“ řekl.

Hygienici se snaží podle Valenty například využít pomoci studentů zdravotnictví. Vláda také schválila kvůli šíření koronaviru zvýšení maximálního počtu míst pro hygienické stanice o 134. Podle Valenty připadnou na libereckou krajskou hygienickou stanici z nových míst čtyři lidé. „Ale to všechno nenahradí to, co se odehrálo před těmi deseti až 15 lety,“ uvedl s odkazem na dřívější personální škrty. (ČTK)