Šéfka americké Sněmovny Nancy Pelosiová nařídila povinné nošení roušek ve všech prostorách budovy. Sundat je poslanci smějí pouze při promluvě. Reagovala tak na včerejší potvrzení koronaviru u poslance, který se pohyboval po Sněmovně bez roušky.

„Ráda bych vám připomněla, že mám pravomoc nechat vykázat toho člena Sněmovny, který poruší dekorum. Nošení roušky považuji za dekorum,“ oznámila Pelosiová.

Republikánský poslanec Luis Gohmert, u něhož se včera potvrdil koronavir, dosud roušky nosit odmítal. Zúčastnil se slyšení ministra spravedlnosti Williama Barra, v jehož bezprostřední blízkosti byl rovněž bez roušky. Barr už test na koronavir absolvoval, zatím neoznámil výsledek.

Gohmert deklaroval, že nosit roušky nebude, protože to je porušení jeho svobody. Jeden z jeho podřízených ale řekl stanici NPR, že nesl nelibě, když jeho zaměstnanci roušky měli, dával jim najevo, aby je sundali.

Poté, co vyšlo najevo, že koronavirus má, vysvětlil, že jej zřejmě chytil kvůli nošení roušky. (Reuters, NPR)

Rep. Louie Gohmert thinks that it’s possible that wearing a mask gave him COVID. pic.twitter.com/kucy119Pcv

— Charlie Gile (@CharlieGileNBC) July 29, 2020