Novým šéfem britské tajné služby MI6 byl jmenován Richard Moore, kariérní diplomat a bývalý velvyslanec Británie v Turecku. Sedmapadesátiletý Moore již v minulosti v MI6 pracoval, nastoupil tam v roce 1987.

New MI6 boss named as former ambassador to Turkey Richard Moore https://t.co/WMMtuxN9K5

— The Guardian (@guardian) July 29, 2020