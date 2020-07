Vláda chce v září předložit do Sněmovny návrh zákona, který by vyřadil hygieniky z působnosti zákona o státní službě. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a s šéfy krajských hygienických stanic.

Podle hygieniků zařazení pracovníků mezi státní úředníky komplikuje jejich přijímání v situaci, kdy jsou hygienické stanice personálně podhodnocené.

„Připravuje se návrh zákona, doufejme, že bychom to mohli v září předložit do Sněmovny. To by určitě pomohlo celému systému,“ řekl Babiš. „Hygieny v minulosti nebyly pro nás všechny tak důležité, je potřeba je postavit na úroveň lékařů, zdravotníků,“ uvedl premiér.

Platy lékařů v hygienických stanicích začínají nyní na 22 980 Kč, zatímco v nemocnici na 33 420 Kč. Průměrná mzda v ČR byla letos v prvním čtvrtletí 34 077 Kč. Podle hygieniků jsou nižší platy jedním z důvodů menšího zájmu absolventů o práci v hygienické stanici. Kritizují také povinnost složit úřednickou zkoušku kvůli zákonu o státní službě.