Společnost Virgin Galactic zahájí závěrečné raketové testy lodě VSS Unity, která by měla vynášet turisty na hranici vesmíru. Společnost také zveřejnila podobu vnitřní části šestimístné kabiny. (BBC)

Providing safety without distraction, quietly absorbing periods of sensory intensity, and offering each astronaut a level of intimacy required for personal discovery and transformation. Take a look at the interior design of our spaceship cabin. https://t.co/mHy1c3JWUB pic.twitter.com/CQfDjTCZg3

