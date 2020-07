Portugalský herec Bruno Cande byl minulou sobotu zastřelen poblíž svého domova v okrese Lisabon. Na herce s guinejskými kořeny čtyřikrát vystřelil muž, který měl na Candeho několik dní před smrtí rasistické narážky, řekl mu, aby se vrátil zpět do své země, a vyhrožoval mu smrtí.

A 39 year old black man, father of three was brutally murdered yesterday in broad daylight in the middle of a street in Moscavide, Portugal. The killer is an 80 yo white racist guy who had been threatening him with racist insults for some time. His name was Bruno Candé Marques. pic.twitter.com/iwtSN0VVaW

