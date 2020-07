V Saudské Arábii začal hadž – svatá pouť do Mekky. Kvůli pandemii koronaviru se jí letos může účastnit jen tisíc místních poutníků. Přitom ročně na svatá místa zavítá až 2,5 miliónů muslimů ze zahraničí. (Interfax)

Watch: #Hajj pilgrims in #Saudi Arabia have embarked on the first day of rituals while maintaining strict coronavirus preventative measures.

