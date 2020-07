V Saúdské Arábii začíná tradiční pouť do Mekky. Letos se jí může zúčastnit jen 10 tisíc poutníků, kteří pobývají v zemi. Zahraniční účastníci jsou vyloučeni. Věřící museli před poutí podstoupit testy na covid-19 a být v karanténě.

Během pěti rituálních dní bude povinné nošení roušek. Věřící budou muset i po skončení poutě do karantény. Každoročně do Mekky přijíždělo kolem dvou a půl milionu lidí. (BBC)