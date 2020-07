V americké Sněmovně vypovídal ministr spravedlnosti William Barr. Během své řeči se často dostal do střetu s demokratickými poslanci, kteří na něho měli nepříjemné dotazy. Například když vysvětloval, proč zasáhl do případu prezidentova přítele Rogera Stonea.

Ministr spravedlnosti William Barr v době, kdy vyšetřovatel Robert Mueller protestoval proti jeho interpretaci své vyšetřující zprávy. Foto: Jonathan Ernst, Reuters

„Myslíte si, že je fér, aby šestasedmdesátiletý muž, který nikdy nebyl trestaný, musel do vězení na 7 až 9 let?“ obhajoval ministr moment, kdy Stoneovi snížil trestní sazbu ze 7–9 let na 3–4 roky.

Stone byl obžalován a usvědčen ze lhaní FBI, ovlivňování svědků či lhaní Kongresu. Jako vysvětlení, proč zákonodárcům lhal (to je v USA trestný čin), uvedl, že „chtěl ochránit prezidenta.“

Muellerovo vyšetřování odhalilo kontakty Stonea a Wikileaks. Donald Trump v písemné odpovědi Muellerově komisi uvedl, že neměl se Stonem žádný kontakt během toho, co byl Stone v kontaktu s WikiLeaks.

Pokud by Stone vypověděl, že s prezidentem mluvil – což uváděla Muellerova zpráva –, bylo by to v rozporu s tím, co Trump řekl vyšetřovatelům.

Stonea nakonec prezident Trump osvobodil od nástupu trestu jen čtyři dny před tím, než měl Stone nastoupit do vězení. (CBS)

Více o případu Rogera Stonea jsme psali zde.