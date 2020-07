Horní komora italského parlamentu dnes schválila žádost premiéra Giuseppa Conteho prodloužit do 15. října nouzový stav, který země zavedla před téměř půl rokem kvůli pandemii covidu-19 a který zatím platí do 31. července.

Poslanecká sněmovna, kde má vládní koalice pohodlnou většinu, bude o prodloužení nouzového stavu hlasovat ve středu, informovala agentura Reuters.

Opoziční strany proti žádosti Conteho protestovaly a obvinily premiéra, že se snaží zachovat si rozšířené pravomoci navzdory dramatickému snížení případů nákazy koronavirem. Senát, který má 319 křesel, ale nakonec opatření odsouhlasil poměrem 157 hlasů ku 125.

„Virus se dál vyvíjí a ještě se nepřestal šířit. Bylo by nepatřičné tak náhle ukončit takové efektivní opatření,“ řekl dnes Conte v Senátu. Od svého původního záměru prodloužit nouzový stav až do konce roku však nakonec ustoupil a prohlásil, že žádá prodloužení do poloviny října. (ČTK)