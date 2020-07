Onemocnění covid-19 se prokázalo u jednoho vojáka Hradní stráže. Do karantény byli umístěni další příslušníci jednotky, kteří se s ním setkali. Chod Hradní stráže tím podle mluvčího nebude ovlivněn.

„Dnes dopoledne byl na koronavirus pozitivně otestován jeden voják Hradní stráže. Ihned byla přijata opatření a voják nastoupil na nemocenskou. Všichni vojáci, kteří s ním přišli do styku, byli dáni do karantény a otestováni na koronavir,“ uvedl mluvčí Hradní stráže Jiří Havel. Výsledky testů zatím známy nejsou. „Činnost Hradní stráže to žádným způsobem neovlivní,“ dodal mluvčí.

S prezidentem Milošem Zemanem vojáci do styku nepřišli. O bezpečnost prezidenta se stará policejní útvar pro jeho ochranu. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že opatření týkající se prezidentovy bezpečnosti v době pandemie „pružně reagují na vývoj situace“.

Hradní stráž je jednou ze tří složek ozbrojených sil České republiky. Dalšími jsou armáda a Vojenská kancelář prezidenta republiky. U Hradní stráže v současné době slouží přes 700 vojáků a pracují pro ni asi čtyři desítky civilních zaměstnanců. Na starosti mají ostrahu Pražského hradu a areálu lánského zámku, případně i dalších objektů, které by sloužily jako dočasné sídlo prezidenta nebo jeho hostů. Zároveň se starají o zajištění reprezentačních a protokolárních akcí. Součástí Hradní stráže je také Hudba Hradní stráže nebo rota zabezpečení, ve které slouží psovodi a motocyklová jednotka. (ČTK)