Do říjnových senátních voleb se přihlásilo 238 kandidátů. Je to méně než při předchozích volbách do horní komory v roce 2014 v obvodech, kde se letos opět bude volit a do nichž se hlásilo na 260 adeptů. Počet kandidátů je ale srovnatelný s předloňskými senátními volbami.