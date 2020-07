Do říjnových senátních voleb se přihlásilo 238 kandidátů. Je to méně než při předchozích volbách do horní komory v roce 2014 v obvodech, kde se letos opět bude volit a do nichž se hlásilo na 260 adeptů. Počet kandidátů je ale srovnatelný s předloňskými senátními volbami.

V těch soupeřilo 236 kandidátů. Lhůta pro letošní volby dnes v 16:00 skončila.

Nejvíce kandidátů se letos přihlásilo do voleb v Ostravě, kde evidovali 14 uchazečů o senátorské křeslo. Naopak nejmenší výběr asi budou mít lidé na Trutnovsku, kde jsou nominováni čtyři kandidáti.

Mandát z 27 stávajících senátorů obhajuje 22 členů horní komory včetně místopředsedy Senátu Milana Štěcha, předsedy ústavní komise Jiřího Dienstbiera, předsedy mandátového a imunitního výboru Ivo Bárka (všichni ČSSD), předsedy evropského výboru Václava Hampla z klubu KDU-ČSL nebo předsedy ústavně-právního výboru Miroslava Antla, který mandát obhajuje už ne za ČSSD, ale za své hnutí Za občany. (ČTK)