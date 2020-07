Republikánský senátor David Perdue smazal facebookovou reklamu, která zobrazovala jeho židovského oponenta Jona Ossoffa s digitálně zvětšeným nosem. Nápis pod ním hlásal „Demokraté si chtějí koupit Georgii“.

Tři experti, kteří reklamu analyzovali, zjistili, že šlo o fotografii agentury Reuters z roku 2017, na níž byl uměle zvětšen a prodloužen nos.

Sitting U.S. Senator David Perdue's digital attack ad distorted my face to enlarge and extend my nose.

I'm Jewish.

This is the oldest, most obvious, least original anti-Semitic trope in history.

Senator, literally no one believes your excuses.https://t.co/PiA7P4O4M2

— Jon Ossoff (@ossoff) July 28, 2020