Donald Trump měl při návštěvě laboratoře v Severní Karolíně opět roušku. Je to už potřetí, co se americký prezident během pandemie dobrovolně ukázal se zakrytým obličejem. V USA s nemocí covid-19 zemřelo téměř 150 tisíc lidí. (CNN, Hill)

