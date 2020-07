Bývalý kandidát na prezidenta USA, republikán Herman Cain (74), je v nemocnici s covid-19 už měsíc. „Jeho orgány jsou silné, ale stále dostává kyslík,“ uvedl jeho tým. Nákazu oznámil po návratu z Trumpova vystoupení v oklahomské Tulse.

Here’s just a few of the #BlackVoicesForTrump at tonight’s rally! Having a fantastic time!#TulsaRally2020 #Trumptulsa #TulsaTrumprally #MAGA #Trump2020 #Trump2020Landslide pic.twitter.com/27mUzkg7kL

— Herman Cain (@THEHermanCain) June 20, 2020