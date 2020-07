Zesnulý americký kongresman John Lewis je historicky druhým Afroameričanem, jehož rakev bude vystavena v rotundě washingtonského Kapitolu. Prvním byla Rosa Parksová, která v autobuse odmítla uvolnit své místo bělochovi. (ABC)

The procession for civil rights icon John Lewis and his family pauses at the Black Lives Matter Plaza in Washington, D.C., as the congressman makes his way to the U.S. Capitol for one final time. https://t.co/cNuE67wXMO pic.twitter.com/xvLCTJMrNZ

— ABC News (@ABC) July 27, 2020