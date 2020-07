Aktualizováno: Pražský primátor Zdeněk Hřib nechápe, podle čeho by měla být Praha zařazená do žluté zóny semaforu zasažení regionů covid-19. „Buďto to budou určovat odborníci, nebo se k tomu bude každý vyjadřovat a sdělovat svoje pocity. Proti Praze nic nemám, situaci vyhodnocujeme na základě dat,“ uvedl po jednání vlády ministr Vojtěch.

Kdyby vládní semafor rizik vyšel dnes, Praha by byla žlutá. Nechápu, proč zrovna Praha jako jediný region. Přitom máme méně nakažených na 100 000 obyvatel než některé jiné regiony a jen jednotky hospitalizovaných. Podíl případů bez známého zdroje zůstává u nás dlouhodobě na 20 %. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) July 27, 2020