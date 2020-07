Vedení ústecké sociální demokracie konečně zná kandidátku, kterou minulý týden schválilo nejužší vedení strany. Je úplně jiná, než jim předložili. Dozvěděli se to jeden den před uzávěrkou termínu podání kandidátek.

Šéf ústecké ČSSD Miroslav Andrt Deníku N sdělil, že po četných urgencích jim až v pondělí oficiální cestou sdělil tajemník strany Michala Kuciána, kterou listinu vlastně grémium minulý týden schválilo.

„Kandidátka je úplně jiná, než jsme schvalovali a předkládali k projednání za naše krajské předsednictvo. Vlastně se tak naplnily spekulace z půlky minulého týdne, že se tu staví jiná kandidátka,“ řekl Deníku N Andrt.

Zatímco předsednictvo strany schválilo, že v Ústeckém kraji má jít ČSSD do voleb v koalici a lídrem kandidátky měl být Martin Klika, tak novou listinu, kterou přijalo jen užší vedení vede někdejší poslanec Jaroslav Krákora a čtyřkou je bývalý zákonodárce Petr Benda.

„Je to nešťastná situace, kdy nás den před odevzdáním kandidátek do toho takhle postavili. Řešíme možnosti, jak v tom koaličním projektu pokračovat, protože mu věříme. Teď na tím sedíme, rokujeme a vykomunikováváme to a doufáme, že to stihneme. A zítra bychom vás případně informovali, kde vysvětlíme k jakému závěru jsme dospěli a v jaké podobě budeme kandidovat v krajských volbách,“ upřesnil Andrt.

Zdůraznil, že parametry jejich kandidátky schválil nejvyšší orgán strany a nižší orgán podal jinou kandidátku pouze pod hlavičkou ČSSD. Rozhodnutí jim nikdo nevysvětlil. Zatím ani neví, jestli je možné se proti kroku nějak bránit. Není ale možné, aby ČSSD mělo dvě kandidátky. Prověřují a zvažují proto i možnost, že by vystoupili ze strany.

Rozpačitý z celé situace je i někdejší lídr kandidátky Martin Klika. „Budeme se muset poradit s koaličními partner, jak to vyřešit. Bohužel vedení sociální demokracie nás zklamalo,“ řekl Deníku N Klika. Mrzí ho, že až dosud s nimi nekomunikovali a že jim nikdo neřekl, že dávají dohromady alternativní kandidátku. Krajské vedení podle něj celostátní předsednictvo informovalo o všech krocích. Věří, že koaliční projekt má svůj význam.

Sám straně před volbami věnoval sto tisíc korun, které byly primárně dané na předvolební kampaň. „Nepodepsal jsem ani darovací smlouvu, tak se musím poradit s kolegy, jak to řešit. Poslal jsem peníze, abychom z toho mohli platit věci, ale budeme se o tom radit i s koaličními partnery. Musíme si říct, co dál,“ shrnul Klika.

Dodal, že by byl rád, aby projekt Lepší Sever pokračoval a aby za něj mohli kandidovat. Proto bude celou věc řešit s právníky.