Odborníci na ďáblickém hřbitově v Praze nenašli ostatky Zdeny Mašínové starší. Uvedla to její dcera Zdena Mašínová, kterou o výsledku informoval pražský magistrát. Ještě počká na písemnou zprávu. Brala to jako poslední možnost, jak by mohly být ostatky objeveny. (CNN Prima News)