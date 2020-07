Kandidát do Senátu a dlouholetý starosta obce Raná na Lounsku Jaroslav Veselý nebude kandidovat do horní komory jako nestraník za ČSSD. Po vývoji v posledních dnech se rozhodl kandidovat za nově vzniklé uskupení Lepší Sever.

„Prohlášení předsedy ČSSD Jana Hamáčka o tom, jaké kandidáty do vedení kraje preferuje, ukazují jasně na to, že mu nezáleží na úspěchu ČSSD ani v Ústeckém kraji ani v mém senátním obvodu. Hamáček nechce lepší sever, já ano,“ uvedl v tiskové zprávě Veselý.