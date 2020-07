Pražský městský soud se dnes začne zabývat případem muže, který se podle obžaloby na východě Ukrajiny zúčastnil ozbrojeného konfliktu v řadách separatistů. Obžalován je z teroristického útoku, hrozí mu až 12 let vězení.

Hlavní líčení zatím trestní senát naplánoval do středy. Muž, který je nyní ve vězení kvůli jinému trestnému činu, se podle obžaloby zapojil do konfliktu na Ukrajině opakovaně, a to od října 2014 do května 2016. Státní zástupce tvrdí, že se nechal vyzbrojit a podílel se na různých vojenských úkolech v řadách tzv. „Republikánské gardy Doněcké lidové republiky“. Kromě hlídkování se obžalovaný aktivně zapojil do bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, uvádí obžaloba. (ČTK)