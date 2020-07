Pardubický kraj vyměřil sankce železničním dopravcům Leo Express a České dráhy za nevypravené a zpožděné vlaky, nedodržené přípoje a odstavení vozidel. (ČTK)

Za období od loňského 15. prosince do konce března letošního roku je společnosti Leo Express vyčíslil na 215.200 korun, Českým drahám na 1,046.140 korun. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

V polovině prosince začaly na tratích 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr a 025 Dolní Lipka – Hanušovice jezdit osobní vlaky Leo Expressu, který uspěl v nabídkovém řízení. Zpočátku měl soukromý dopravce problémy s dodržováním jízdního řádu, nedostatkem byly i chybějící připojení wi-fi, nefungující karty Iredo, v některých vlacích nebyli průvodčí. Hejtmanství dokonce pohrozilo, že smlouvu vypoví, situace se ale v polovině ledna zlepšila.

České dráhy mají v kraji průměrný roční dopravní výkon 4,547 milionu kilometrů, Leo Express asi 740.000 kilometrů. Národní dopravce jezdí na deseti tratích plus na dalších, které zasahují do sousedních krajů. Pardubický kraj uzavřel s oběma firmami smlouvy na deset let, rozsah přepravy se může postupně mírně měnit. Za první rok provozu se kraj zavázal zaplatit soukromému dopravci 95 milionů korun, Českým drahám 555 milionů korun.

„Sankce Českým drahám jsou vyšší. Odpovídá to podílu přepravy, kterou zajišťují,“ řekl ČTK vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Ladislav Umbraun. Podle něj se již stížnosti na zpoždění či výpadky spojů Leo Expressu neobjevují.