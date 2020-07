Kontrašpionážní služba USA varuje před vměšováním do voleb. „Na té nejzákladnější úrovni nabádáme Američany, aby k informacím přistupovali s kritickým okem,“ vyzval šéf amerického Národního střediska pro kontrašpionáž a bezpečnost William Evanina.

O ovlivnění voleb by se podle Evaniny mohly pokusit například Čína, Rusko či Írán. Napsala o tom dnes agentura Reuters.

Evanina uvedl, že považuje za nezbytné voliče informovat o některých informacích o možném vměšování, které američtí zpravodajové předali zákonodárcům a kampaním. Poznamenal přitom, že do hlasování zbývá jen o něco více než 100 dní.

„Americká veřejnost má roli v zajišťování regulérnosti voleb, zejména pokud jde o udržování ostražitosti vůči zahraničnímu vlivu,“ řekl Evanina.

Podle Evanina by voliči měli například ověřovat zdroje před dalším sdílením na sociálních sítích. Za důležité považuje také „dobrou kybernetickou hygienu“ a mediální gramotnost. Lidé by rovněž měli informovat úřady, pokud zaznamenají na internetu podezřelé aktivity spojené s volbami, uvedl.

Americká zpravodajská komunita v posudku z ledna 2017 dospěla k závěru, že se Rusko snažilo ovlivnit volby v roce 2016 a za cíl si kladlo vítězství Donalda Trumpa. Prezident však vměšování Moskvy do voleb zpochybnil.

Vzhledem k složitosti systémů sčítání hlasů a auditů by podle Evaniny bylo pro zahraniční aktéry „mimořádně obtížné“ výrazně narušit volby či změnit výsledky, aniž by se na to přišlo.

Evanina nicméně uvedl, že podle amerických zpravodajských agentur se zahraniční aktéři snaží poškodit politické kampaně a kandidáty ale i volební infrastrukturu. Cizí státy se podle něj snaží americké voliče ovlivňovat skrze sociální sítě i tradiční média. Využívají k tomu například dezinformace týkající se pandemie covidu-19 i protestů v USA.

Podle řady předních demokratických zákonodárců však Evaninovo vyjádření nebylo dostatečně podrobné, místy vágní a navozovalo mylný dojem, že zmíněné státy mají stejný vliv, motivace a záměry. Ve společném prohlášení to uvedli šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, šéf demokratické senátní menšiny Chuck Schumer, senátor Mark Warner, který v horní komoře Kongresu zasedá ve výboru pro zpravodajské služby, a předseda výboru pro tajné služby americké Sněmovny reprezentantů Adam Schiff. (ČTK)