Podnikatel Václav Fischer chce znovu kandidovat do Senátu. O hlasy voličů se jako nezávislý kandidát hodlá ucházet ve volebním obvodu 27, který zahrnuje například území Prahy 1, Prahy 7, Suchdola nebo Troji.

Na začátku 90. let začal Fischer v ČR prodávat zájezdy prostřednictvím pobočky své německé Fischer Reisen. Svoji cestovní kancelář v Německu v roce 1996 prodal a investoval do nákupu letadel a do dalšího rozvoje svých firem v ČR, kde provozoval cestovní kancelář Fischer.

Jeho společnosti se ale v letech 2002 a 2003 dostaly do finančních problémů a cestovní kancelář převzala finanční skupina KKCG podnikatele Karla Komárka. Neobešlo se to bez vzájemných sporů, které trvají dodnes. Letos v květnu ministerstvo financí uspělo ve dvou arbitrážích za zhruba deset miliard korun, které proti státu Fischer vedl.

Podnikatel vede proti ČR ještě třetí arbitráž, ve které si nárokuje 21 milionů eur (zhruba 575 milionů Kč) za znehodnocení své investice způsobené údajně nezákonným konkurzem. Toto řízení je v počáteční fázi.

Na podzim roku 2018 se Fischer k podnikání v letecké dopravě vrátil, založil společnost Air Fischer. Její první let by se měl uskutečnit letos 25. září. (ČTK)