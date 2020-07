Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) Deníku N potvrdil, že řadu měsíců spolupracoval s ministerstvem zahraničí i BIS na záchraně dvou Čechů v Turecku. „Je to týmová práce všech aktérů a mám radost, že to takhle dopadlo. Více to v současné době komentovat nemůžu,“ řekl Zdechovský.

Lukáše Farkase a Markétu Všelichovou zadržely turecké úřady v roce 2016. Při jejich kontrole našli letáky a fotografie, které podle nich svědčily o tom, že oba Češi patří ke kurdským milicím. O propuštění informovala BIS. Sám prý vyjednával s tureckými úřady o propuštění dvojice.

„I když jsem často kritikem premiéra, tak v tomhle Andrej Babiš odvedl obrovskou práci a české tajné služby také,“ zmínil Zdechovský. Dvojice je v současnosti na cestě do Česka a do dvou hodin by měli přistát na letišti.

Jejich zdravotní stav nechtěl bez souhlasu rodiny komentovat.