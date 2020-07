Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) Deníku N potvrdil, že řadu měsíců spolupracoval s ministerstvem zahraničí i BIS na záchraně dvou Čechů v Turecku. „Je to týmová práce všech aktérů a mám radost, že to takhle dopadlo. Více to v současné době komentovat nemůžu,“ řekl Zdechovský.