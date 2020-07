Tisíce lidí včetně prezidenta Erdogana dorazily k istanbulskému chrámu Hagia Sofia na první velkou páteční modlitbu muslimů po téměř 90 letech.

First Friday prayers since 1930s take place at historic Hagia Sophia site in Istanbul, after Turkish authorities ruled it could be converted into mosque https://t.co/adXPxhMMri pic.twitter.com/3rDTYPbYNw

