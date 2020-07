Dva bratři ve věku tří a deseti let byli zachráněni z hořícího domu ve francouzském Grenoble. Sousedé je zachytili pod oknem ve výšce téměř deset metrů nad zemí, z něhož byli spuštěni. Událost natočili svědci na záznam. (ABC)

Two brothers, ages 3 and 10, were saved from an apartment fire in France when they dropped more than 30 feet from a window and were caught by neighbors below.⁣

⁣

The boys, along with 17 residents of the building, were treated for smoke inhalation. https://t.co/kbXADueJIe pic.twitter.com/Qz1K8qej3i

— ABC News (@ABC) July 24, 2020