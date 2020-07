Hlavní epidemiolog USA Anthony Fauci včera slavnostně zahájil zápas svého oblíbeného klubu Washington Nationals a odstartoval tak sezonu. Nationals se na svém hřišti utkali s New York Yankees bez diváků, pouze s umělými zvuky. (ESPN)

Dr. Anthony Fauci helps us get the 2020 season underway.

We are grateful to him and all the courageous frontline workers and healthcare heroes who continue to keep us safe and made our return possible. pic.twitter.com/8Ldqy3HTdk

— MLB (@MLB) July 23, 2020