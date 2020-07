Donald Trump popsal, že v testu na kognitivní schopnosti dostal extra body. „Řekli mi pět slov, osoba, žena, muž, kamera, TV, a ať je zopakuju. Jasně. Osoba, žena, muž, kamera, TV. Velmi dobře, řekli mi.“ Videozáznam zde.

Prezident průběh testu popsal v rozhovoru pro stanici Fox News. Slova mu nejdřív nařídili zopakovat, po dvaceti až dvaceti pěti minutách se jej zeptali znovu. „Když je řeknete ve správném pořadí, dostanete extra body,“ zmínil prezident, co mu testující řekli.

The President is back to bragging about the cognitive exam. He claims he took it to quiet the media. He also talks about how well he did on the memory question but forgets the name of the test he took. pic.twitter.com/gQiyFBPK7a

— Acyn Torabi (@Acyn) July 23, 2020