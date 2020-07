Z čínského kosmického střediska Wen-čchang na ostrově Chaj-nan dnes ve 12.41 místního času (6.41 SELČ) odstartovala raketa Dlouhý pochod 5, která nasměruje k Marsu družici s přistávacím modulem a průzkumným vozítkem.

China sends its first mission to Mars. Tianwen-1 was launched from Wenchang towards the red planet on a voyage that will last until next year. #Mars pic.twitter.com/9PmlzHCoEe

