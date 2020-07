V Atlantickém oceánu se vytváří tropická bouře Gonzalo, která by mohla mít do čtvrtka sílu hurikánu. Nyní se nachází zhruba 2000 kilometrů východně od Návětrných ostrovů a vítr, který ji provází, má rychlost 85 kilometrů za hodinu.

Here are the 11 am AST, Wednesday, July 22 Key Messages for Tropical Storm #Gonzalo. Interests in the southern Windward Islands should monitor the progress of #Gonzalo https://t.co/pLUNBzuC1h pic.twitter.com/2K86XexOcJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 22, 2020