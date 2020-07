Ruský šaman Alexandr Gabyšev, který chce vyhnat z Kremlu ruského prezidenta Vladimira Putina a nastolit vládu lidu, byl propuštěn z psychiatrické kliniky. Do léčebny šamana úřady umístily poté, co se opakovaně pokusil ujít 8000 km z Jakutska do Moskvy. (RFERL)