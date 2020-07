Senátorský klub KDU-ČSL bude chtít na schůzi dolní komory zařadit mimořádný bod a řešit případné omezení volebního práva pro nadcházející podzimní volby. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) totiž prohlásil, že nebude možné, aby svůj hlas odevzdali lidé v karanténě.

Jeho slova označila za znepokojivá senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL), podle níž to může významně ovlivnit výsledek voleb. „Obáváme se také, že by mohlo dojít k žalobám, napadnutí výsledků voleb. A to si nikdo nepřeje,“ podotkla Jelínková.

Usnesení Senátu by podle návrhu lidoveckých senátorů mělo Hamáčka a jeho resort vyzvat k tomu, aby urychleně ve spolupráci s hlavní hygieničkou připravili speciální postupy, které umožní lidem uplatnit právo volit tak, aby byly zachovány hygienické parametry. „Aby nedošlo k dalšímu šíření pandemie,“ doplnila Jelínková.

Variantu odkladu voleb označila za nepřiměřený nástroj. „Nemusí to řešit vůbec nic,“ podotkla Jelínková s tím, že je třeba hledat „konstruktivní kroky“.

Na podnět Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí se bude také Senát zabývat výzvou vládě, aby projednala zákon o korespondenčním hlasování. Podle předsedy komise Tomáše Czernina (TOP 09) by se totiž tento návrh mohl vztahovat právě i na lidi v karanténě.