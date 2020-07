Obchod mezi Čínou s KLDR se během pandemie propadl o 70 %. Když Pchjongjang zavřel hranici, ztratil oficiální přístup k cizí měně. Severokorejci jsou na obchodu s Čínou existenčně závislí. Navíc přišli i o zástupy čínských turistů. (Caixin)

Ahead of Xi Jinping’s trip to #NorthKorea, a record 2,000 Chinese tourists visit Pyongyang each day, paying about US$360 for a 3-day trip. https://t.co/6fg7MJlgN3 pic.twitter.com/El3PKrW9lo

