Prezident Trump včera po více než dvou měsících uspořádal brífink ke koronaviru a místy změnil svůj dosavadní postoj. Vyzval k nošení roušek a řekl, že situace v USA „se nejdřív zhorší, až pak se zlepší“. Zopakoval ale, že „virus zmizí“.

"The virus will disappear. It will disappear" — Trump, July 2020 pic.twitter.com/dsgbWBhMgq

— Aaron Rupar (@atrupar) July 21, 2020