Britská módní návrhářka Vivienne Westwoodová se v Londýně zavřela do obří ptačí klece a protestovala tak za propuštění zakladatele WikiLeaks Juliana Assange.

Godmother of punk Vivienne Westwood showing the young ‘uns how to protest. Dress as a canary and be hoisted into the sky outside the Old Bailey inside a giant birdcage with a banner proclaiming: “I am Julian Assange.” Brilliant 🐤 pic.twitter.com/3ySGniKuoU

— India Willoughby (@IndiaWilloughby) July 21, 2020